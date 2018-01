FOLIE - Stéphanie et Florent se jettent à l’eau

C’est le bonheur à la plage pour Stéphanie et Florent qui profitent du coucher de soleil sur l’ile d’Anguilla. Face à la mer, le romantisme plane sur le couple qui se découvre de plus en plus, doucement mais surement. Stéphanie trouve que Florent est très intimidé par elle mais ce comportement la fait très craquer ! Et pour pimenter ce moment romantique, Florent propose à Stéphanie d’aller se baigner d’un coup, comme ça, tous les deux habillés ! C’est parti ! Les deux tourtereaux se retrouvent dans l’eau, se faisant des bisous et des câlins… Extrait de l’épisode 23 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 10 janvier 2018 sur NT1.