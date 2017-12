Gabano enlève le BAS de Nadège !

Nadège et Gabano continuent leur date de rêve tous les deux. Ils décident d’aller à la plage pour piquer une tête. Et c’est vraiment le cas de le dire ! Après s’être câlinés tendrement, Gabano et Nadège retrouvent leur complicité de potes… qui déplait tant à Nadège. Gabano lui met la tête sous l’eau et va même jusqu’à lui enlever son bas de maillot de bain… Ce comportement rend FOLLE Nadège qui décide de quitter la plage illico presto. Extrait de l’épisode 14 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 28 décembre 2017 sur NT1.