Gabano : « J’en ai marre de passer pour un MAUVAIS GARCON »

Les cœurs brisés se retrouvent avec Lucie pour la célèbre remise des bracelets, chaque fin de semaine. Lucie, après un débrief avec chaque coaché de la semaine, s’intéresse très vite à la nouvelle venue, Jesseka, la prétendante de Gabano. Surprise de voir que le garçon ait réussi à la faire venir malgré la présence de Nadège, son ex, elle veut en savoir plus. Lucie apprend très vite que le vote s’est fait pendant l’absence de Nadège et d’autres cœurs brisés. Nadège, a qui apparemment ça ne pose pas de problèmes, fait encore passer Gabano pour un sale type devant Lucie et se la joue un peu victime sur les bords ! Alors que Raphaël, le plus coupable dans l’histoire, se défend de l’avoir fait pour la bonne cause… Extrait de l’épisode 27 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 16 janvier 2018 à 19h sur NT1.