Gabano et Jesseka, le BISOU dans la piscine !

Gabano est ravi. Il a invité Jesseka, sa prétendante à la villa et elle a accepté de venir passer l’après-midi. Après avoir enfilé leurs maillots de bain, Jesseka et Gabano se rendent à la petite piscine en bas de la villa pour passer un moment d’intimité. Alors qu’ils pensaient être loin des regards, les autres cœurs brisés de la villa n’hésitent pas à les espionner et à prendre des photos, preuves qu’ils montreront peut-être à Nadège à son retour. Gabano ne peut pas résister aux charmes d’une charmante jeune femme. C’est alors que Gabano et Jesseka échangent de langoureux baisers dans la piscine… Comment va réagir Nadège ? Extrait de l’épisode 23 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 10 janvier 2018 sur NT1.