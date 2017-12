Gabano et Nadège, c’est « je t’aime moi non plus »

Nouvelle dispute pour Nadège et Gabano qui survient après l’annonce des coachés de la semaine de Lucie. Nadège lui reproche de ne pas avoir bien raconté leur date et de ne pas être respectueux. C’est toujours la même histoire mais Gabano n’a pas l’intention de changer. Il lui rétorque « tu casses la tête ! ». Et Nadège d’ajouter : « Parle-moi bien ! ». Entre rire et larmes, Nadège retourne quand même dans les bras de son Gabano. Extrait de l’épisode 15 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 29 décembre 2017 sur NT1.