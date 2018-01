HAUTE-TENSION : Le dîner romantique tourne mal

Manue et Antonin, cœurs brisés de la semaine, profitent d’un dîner en tête à tête sur une île paradisiaque mais l’ambiance n’est pas au beau fixe… Pourtant Antonin a le compliment facile « t’es belle » mais Manue n’a pas la répartie adéquate… Voire pas de répartie DU TOUT. Le Marseillais se sent vexé et Manue lui explique les raisons de son silence. Malheureusement pour lui il a lancé sa belle sur le terrain des reproches et avec elle ça FUSE ! Antonin ne sait que dire face à tout ça et décide alors de détourner l’histoire en lui demandant de « goûter le beurre »… Manue lui reproche justement le fait de ne pas rétorquer et entre les deux c’est partis pour la soirée... Même une fois dans leur « LOVE ROOM » idyllique le couple se lance encore des piques… Extrait de l’épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé mercredi 17 janvier 2018 à 19h sur NT1.