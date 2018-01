HOT 🔥 Fanny en tête à tête 24H avec Mélanie

Fanny a Ă©tĂ© nommĂ© cƓur brisĂ© de la semaine par Lucie et rĂ©compensĂ©e elle part donc en date de rĂȘve 24h avec la personne de son choix. Sans rĂ©flĂ©chir elle choisit Ă©videmment MĂ©lanie, sa prĂ©tendante qu’elle vient de rencontrer pour apprendre Ă mieux la connaitre seule Ă seule. Les deux filles dĂ©couvrent oĂč elles vont passer la nuit et l’endroit est somptueux. MĂ©lanie et Fanny sont conquises et ni une, ni deux, elles se mettent en maillot pour profiter de leur piscine privĂ©e. Le feeling passe hyper bien entre les deux, et MĂ©lanie ne compte pas brusquer les choses, « je vais lui parler comme si c’était une copine, je vais rester moi-mĂȘme et on verra bien ! ». Bonne technique pour approcher Fanny qui n’a jamais eu encore de vraies relations avec des filles. Pour suivre l’avancĂ©e de ce date « idyllique », Extrait de l’épisode 36 de la Villa des CƓurs BrisĂ©s diffusĂ© le Lundi 29 janvier Ă 19h sur NT1.