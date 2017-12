HOT - Florent se laisse envouter par Eva et l’embrasse...

La contre-soirée des garçons bat son plein à la villa pendant que les filles sont à la soirée tentation. Florent a invité sa prétendante Eva mais garde en tête son intérêt pour Stéphanie. Enfin, il est très dur pour lui de résister aux avances de la belle Eva. Enlacés dans la piscine, Florent et Eva ne se quittent plus… et la température monte d’un cran ! Florent va-t-il résiste ? Pas sur… Le jeune homme se laisse aller et embrasse langoureusement la jeune femme ! Extrait de l’épisode 11 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 25 décembre 2017 sur NT1.