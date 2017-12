HOT HOT – La danse sensuelle de Maeva émoustille Julien

Julien n’a pas dit son dernier mot avec Maeva. Et la jeune femme ne semble pas indifférente au charme de Julien. Pendant la soirée, elle danse sensuellement devant le jeune homme… Est-ce pour se venger ? Une chose est sûre, Julien est complétement déstabilisé et perd tous ses moyens : « Elle a un très beau déhanché ». Julien et Maeva se rapprochent et dansent ensemble toute la soirée… Vont-ils se mettre ensemble ? Comme dirait Julien : « je suis malade ! » Extrait de l’épisode 14 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 28 décembre 2017 sur NT1.