SCOOP - Premier BISOU pour Beverly 😘

Beverly vit un date de rêve aux côtés de Vincent, son prétendant. Il a pensé à tout, même à la ramener sur la plage de leur première rencontre. Evidemment ils se mettent aussitôt en maillot pour profiter de ce cadre paradisiaque. Beverly est complètement IN LOVE, et entre les deux la baignade se transforme vite en rapprochement physique. Ils ne se quittent plus, Beverly a l’air aux anges dans ses bras. Vincent tente un plus gros rapprochement et la jeune femme se laisse aller… Voire plus, elle prend carrément les choses en main et fait le premier pas… Elle embrasse ENFIN son beau Vincent. Après une Beverly bloquée avec Mickaël on retrouve une Beverly complètement changée! Extrait de l’épisode 27 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 16 janvier 2018 à 19h sur NT1.