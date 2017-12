INCONSOLABLE – Nadège s’énerve contre Gabano : « gros bat*** »

Entre Nadège et Gabano, c’est la rupture totale. Depuis la nuit passée ensemble, leur relation est devenue floue. Nadège se voyait déjà en couple avec le jeune homme… qui n’est pas vraiment du même avis et qui voit plus la jeune femme comme une amie. Mais à la soirée tentation, Gabano s’est laissé aller avec une autre fille. C’est la goutte d’eau pour Nadège qui ne lui adresse plus la parole. Lorsque Lucie lui demande comment elle va pendant la cérémonie des bracelets, Nadège se défoule sur Gabano et le traite de « gros bata** » ! La réconciliation s’annonce difficile… Extrait de l’épisode 6 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 18 décembre 2017 sur NT1.