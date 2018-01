INJUSTICE - Un cœur brisé ne reçoit pas de bracelet 😲

Lucie est de retour à la villa pour la fameuse cérémonie des bracelets. Les garçons charrient Florent parce qu’ils sont sûr qu’il va recevoir un « BRACELET NOIR ». Avant de récompenser les cœurs brisés coachés cette semaine Lucie vient aux nouvelles et c’est encore l’occasion pour Beverly de rappeler à tous, au cas où certains seraient passés à côté, qu’elle doit s’éloigner un peu de Vivian si elle veut garder Vincent… Lucie passe à Nadège, qui se voit évidemment récompensée d’un beau bracelet vert après tous ses coachings intenses et plein d’émotions. Fanny aussi est récompensée et Lucie lui tient un discours très encourageant et touchant. Quand vient le tour de Florent, dernier cœur brisé coaché, tout le monde s’attend à une sanction avec un bracelet noir. Mais Lucie en décide autrement… Au vu des excuses publiques que le garçon a faite l’après-midi même Lucie ne veut ni le sanctionner ni le récompenser. A la surprise générale Florent ne reçoit AUCUN bracelet, alors que Fanny est aux anges après avoir été nommée cœur brisé de la semaine… Extrait de l’épisode 35 de la villa des cœurs brisés diffusé vendredi 18 janvier à 19h sur NT1.