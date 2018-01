INTENSE : Le coaching de la vérité pour Manue et Antonin

En couple mais en crise, Manue et Antonin ont besoin des conseils de Lucie et surtout « besoin de se reconnecter ». Tous deux appréhendent de se livrer et surtout LE premier coaching... L’exercice est simple sur le papier : de dos, puis en face, à quelques mètres de distances, les deux amoureux vont devoir se faire des déclarations sincères l’un à l’autre. Ça part crescendo, de la vérité la moins intense à la plus importante, tout en se rapprochant. Ils se lâchent tous les deux petit à petit, et une vague d’émotion emporte la fin de leur coaching plutôt réussi. Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.