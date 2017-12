INTERVIEW DES CŒURS MÊLES : Gabano et Nadège en face à face

En exclusivité pour MYTF1, le couple naissant de La Villa 3 se prêtent au jeu des questions/réponses. Alors les deux anciens amis devenus amants se connaissent-ils vraiment ? Nagède et Gabano réussiront-ils à répondre en toute sincérité ? Phrase préférée, jalousie, imitation ou encore point de désaccord, le couple nous dit TOUT, sans langue de bois. Plus complices que jamais les deux rigolent des réponses de chacun et entre un « macho » et une « féministe » ça promet ! A regarder en intégralité sur MYTF1 et pour suivre de plus près leur histoire, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 dans la Villa des Cœurs Brisés 3.