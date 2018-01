INTERVIEW CONFIDENCE - Florent : « humilié » par Stéphanie

Florent revient en intégralité sur son CLASH après la soirée tentation réservée aux filles. Le garçon ne décolère pas et se livre à cœur ouvert. Il revient sur les évènements qui l’ont poussé à se disputer avec Stéphanie. Malgré que la photo envoyée par Beverly n’ait été qu’une blague, c’est le comportement de Steph qui a fortement déplu à Florent. Après réception de la photo, ni une ni deux le garçon a débarqué en pleine soirée tentation pour voir de ses yeux ce qu’il avait vu en photo… Sauf qu’au lieu d’aller trouver Stéphanie, Florent est allé directement « voir son prétendant » qui ne pourra être que « franc » avec lui. Le prétendant va dans son sens en apprenant qu’il s’agit de sa copine. Stéphanie, vexée de passer après le prétendant, préfère ne pas le calculer et Florent s’est senti « humilié et déçu »… Découvrez en exclusivité son interview sur MYTF1 et rendez-vous du lundi au vendredi à 19 sur NT1 pour la suite de la villa saison 3.