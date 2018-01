INTERVIEW LOVE - Beverly PERDUE sur ses sentiments

Pour MYTF1, Beverly revient en exclusivité sur son triangle amoureux avec Vincent et Vivian. Elle est perdue, elle ne sait plus entre un Vincent qu’elle connait à peine qui lui demande de prendre ses distances et un Vivian, son grand ami, avec qui elle ne peut pas rester éloignée. « Vincent m’agace » avoue-t-elle, à cause de ses crises de jalousie le garçon est en train de la perdre… Vivian et elles sont trop fusionnels pour rester loin l’un de l’autre et même s’il décide de ne plus trop se calculer, le naturel revient vite au galop… Beverly ne sait pas ce qu’elle doit faire, elle aimerait que Vincent lui laisse plus d’espaces et plus de temps mais en ayant fait le choix de le faire intégrer la villa c’est mal parti… Rendez-vous du lundi au vendredi dans la villa des cœurs brisés à 19h sur NT1.