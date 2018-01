Interview - Nadège : "Je veux plus qu'on me fasse du mal"

Les hauts et surtout les bas de Nadège et Gabano ont eu raison du couple. Ce matin, après avoir bien réfléchi, Nadège décide de rompre avec Gabano. Alors qu'elle attendait au fond d'elle une réaction du jeune homme pour l'en empêcher... c'est la réaction inverse qui se produit. Gabano est d'accord pour arrêter leur relation. En exclusivité pour MYTF1, découvrez l'interview inédite de Nadège suite à cette rupture. La jeune femme est brisée mais consciente que Gabano n'était pas fait pour elle. Elle lui reproche de l'avoir séduite dès le départ. Pourquoi être allé plus loin que leur amitié et leur complicité ? Nadège ne veut plus qu'on lui fasse du mal mais devra quand même subir les "on te l'avait dit" de ses colocataires de la villa.