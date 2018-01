INTERVIEW RÉACTION - Jazz : « Vivian c’est un CAS »

Jazz revient en intégralité, pour MYTF1, sur son CLASH avec Vivian. A peine arrivée, ou plutôt revenue dans la villa après sa saison 2, Jazz reçoit un accueil très chaleureux de la part des filles. Les garçons se montrent plus discrets et pour cause ils essayaient de calmer Vivian, déjà sur les nerfs de savoir que Jazz allait intégrer l’aventure pour quelques jours. Jazz apprend très vite que Vivian redoute son arrivée et tombe finalement nez à nez sur le jeune homme. Elle ne comprend toujours pas les vraies raisons de leur dispute et ne peux toujours pas dire pourquoi Vivian et elle se sont engueulés et criés dessus comme ça mais au fond Jazz l’apprécie. « A part être la copine de Nath je vois pas ce qu’il a à me reprocher », pour rappel Nathalie, Saison 2, est l’ex que Vivian a du mal à oublier. Jazz ne lui en tient plus rigueur mais souhaite bon courage à Lucie parce qu’avec lui « Il y a du BOULOT ! » Découvrez en exclusivité son interview sur MYTF1 et rendez-vous du lundi au vendredi à 19 sur NT1 pour la suite de la villa saison 3.