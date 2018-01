INTERVIEW RÉACTION - Vivian en larmes, « ça fait du bien de se vider »

Après l’accident de la table cassée, Raphaël avec 14 points de sutures ne peut plus rester pour le moment à la villa. Sa blessure cicatrise mal et il doit prendre un peu de repos pour espérer revenir. Mais pour Vivian c’est le drame, c’est un vrai ami pour lui et même un départ de courte durée est pour lui difficile à supporter. Vivian très sensible ne se remet pas de cette annonce « les sentiments ici sont quintuplés ». Il espère que Raphaël pourra revenir mais à voir sa réaction on dirait qu’il n’y croit pas trop… Rendez-vous du lundi au vendredi dans la villa des cœurs brisés à 19h sur NT1.