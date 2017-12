Interview - Rémi : "J'ai forcé les choses avec Cassandre"

Suite à sa rupture avec Cassandre, Rémi a décidé de quitter l'aventure La Villa des Cœurs Brisés sur un coup de tête, à la surprise générale ! Le jeune homme ne se sent plus à sa place dans la villa. En exclusivité pour MYTF1, il se confie sur les raisons de son départ si soudain. En participant à l'émission, Rémi souhaitait vraiment tomber amoureux. En rencontrant Cassandre, sa prétendante, il pensait que les choses allaient se faire naturellement. Mais malheureusement, les couple n'a pas tenu. Rémi avoue avoir forcé les choses avec Cassandre. La jeune femme n'était pas sincère avec lui et il en a souffert. De plus, quand il attendait du soutien et du réconfort de la part des autres cœurs brisés, il n'a eu que des reproches. Le marseillais quitte donc définitivement la villa sans regret. Il n'a pas trouvé sa place et ne se retrouve pas dans les mentalités des autres habitants.