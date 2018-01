INTERVIEW - Tressia HUMILIÉE, « J’suis toute nue »

Pour MYTF1, en exclusivité Tressia se livre et revient sur son procès avec Florent. La jeune femme a craqué à ses avances et comme tout se sait dans la villa la vérité éclate au grand jour et éclabousse forcément Tressia. Elle dit détester se dévoiler et se mettre à nue et cette histoire la confronte à ses problèmes et affiche sa vie intime à tous les cœurs brisés. Elle se sent surtout super mal par rapport à Stéphanie, à qui elle a menti et caché la vérité. Là elle n’a pas d’autres choix que d’assumer et ça s’avère plus compliqué que prévu… Rendez-vous du lundi au vendredi dans la villa des cœurs brisés à 19h sur NT1.