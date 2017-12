Interview - Yamina : "Mon aventure sera plus simple sans Quentin"

Dans le dernier épisode de la Villa des cœurs brisés saison 3, Quentin a pris la lourde décision de quitter l'aventure. Sans même attendre le retour de Yamina, son ex, il a annoncé à tous les habitants et à Lucie qu'il partait sur le champ. Il a laissé une lettre d'au revoir à Yamina. En exclusivité sur MYTF1, la jeune femme réagit au départ de son ex. Yamina ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il parte. C'est un réel coup dur pour elle car la fin de leur relation était encore récente. Découvrez ses réactions suite à la lettre que Quentin lui a laissé. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre les aventures de la Villa des Cœurs Brisés 3.