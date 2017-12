ITW exclusive - Rémi, Vivian, Florent, Gabano et Julien se confient juste avant la première !

Les garçons sont enfin prêts ! Après leur arrivée à St-Martin, Rémi, Florent, Vivian, Julien et Gabano se confient juste avant le grande lancement de la saison 3. Ils sont très impatients de rencontrer Lucie la love coach mais également les jeunes femmes qui partageront la villa avec eux. Alors, sont-ils prêts à mettre tout à plat ? A peut-être rencontrer l'amour ? Découvrez leurs réactions juste avant de se lancer ! Et n'oubliez pas : le premier épisode de la saison 3 est déjà disponible en avant-première sur MYTF1 ! Et rendez-vous dès le jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour le grand lancement de la saison 3 et dès le lundi 11 décembre à 19h pour suivre les quotidiennes.