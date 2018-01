Jazz HALLUCINE - « Elle est venue foutre la merde ? » 💩

Manue fait remarquer à Jazz l’unité et le soutien des cœurs brisés dans sa saison 2, chose qu’elle ne ressent pas dans la villa. Jazz est choquée, elle a aussi remarqué que depuis que Nadège est partie en coaching personne ne s’est intéressée à ce qu’il pourrait lui arriver ou comment elle le vivrait. Elle explique alors aux filles que ce n’est pas qu’une simple aventure comme les autres, les conseils de Lucie et les coachings peuvent avoir de réelles répercussions dans leur vie future. Elle donne même des chiffres, de sa saison, à l’appui : « 80% sont en couple, fous amoureux ». Jazz insiste sur le fait qu’ils ont tous aujourd’hui des projets soit personnels ou professionnels avec leur partenaire actuel. Et pour elle, en plus des coachings, leur force et leur soutien les ont aidé à réussir… Prenez en de la graine les cœurs brisés de la saison 3 ! Extrait de l’épisode 30 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 19 janvier 2018 à 19h sur NT1.