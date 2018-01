Jesseka VS Julien - Deux versions divergentes !

Alors que Jesseka est arrivée à la villa pour passer l’après-midi avec Gabano, Julien l’aperçoit et lui lance « oh, qu’est-ce que tu fais chez moi ? ». Pour rappel, lors d’un précédent coaching, Julien avait croisé Jesseka qui lui avait fait croire qu’elle était serveuse et lui avait demandé son numéro de téléphone alors qu’il était en date avec une prétendante. Aujourd’hui, Jesseka a raconté sa version des faits aux autres cœurs brisés, une version nettement différente de celle de Julien ! Comment va-t-il s’expliquer devant Maeva ? Extrait de l’épisode 23 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 10 janvier 2018 sur NT1.