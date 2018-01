Jeux d’enfants - Maeva et Julien le couple secret

Maeva a préparé des tartines pour Raphael sans demander l’autorisation à Julien avant… L’erreur ! Les machos de la villa sont en force… Après Raph, c’est Julien qui lui demande de lui préparer à manger. Maeva et lui sont comme chiens et chats et ça tout le monde le voit ! La question du bisou vient forcément sur le tapis, et le couple qui continue à se cacher, nie encore et toujours. Sauf que dans leurs yeux, surtout dans ceux de Maeva ils sont CRAMÉS par tous et tout de suite ! Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.