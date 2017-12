Julien alias l’éternel joueur : « je me fais un KIFF » !

Julien dont sa problématique est « je n’arrive pas à m’engager », prouve ce soir qu’il a bel et bien besoin de Lucie, la love coach. Une fois vers Maëva, une fois vers sa prétendante Morgane, le jeune homme adore jouer et pour lui c’est un vrai challenge d’arriver à les garder à distance. Assis à côté de la blonde Morgane, il fait passer un bisou à Maëva par Vivian, sur sa droite. Il danse avec Morgane, mais regarde Maëva… Julien ne veut pas faire de jalouse, ou plutôt il veut toujours en avoir une sous le coude… Il passe sa soirée à vérifier que l’une ne regarde pas pour courir dans les bras de l’autre. Morgane semble avoir remarqué qu’il était « très volatile » mais Julien nit et se dit « très sociable ». Le jeune homme semble avoir quand même un penchant pour la belle Maëva, plutôt réceptive… Histoire à suivre. Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.