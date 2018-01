Julien et Florent, les dragueurs dragués : "tu veux du gingembre ?"

Le double-date de Julien et Florent avec Maeva et Stéphanie poursuit son cours. Mais très rapidement, les garçons commencent à se rendre compte que les filles ne vont pas leur pardonner si facilement. C’est l’heure d’une mise au point entre homme ! Julien et Florent partis, Maeva et Stéphanie montent une stratégie pour se moquer d’eux. Et si elles les prenaient à leur propre jeu de séducteur… Elles se transforment alors en dragueuses qui lancent des compliments à tout va ! Les garçons sont déstabilisés et ne savent plus quoi faire. Mais ça n’est pas pour leur déplaire ! Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.