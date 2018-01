Julien et Florent jouent à cache-cache avec les filles !

Julien et Florent sont aux anges ! Rentrés plus tôt de la soirée tentation, les deux potes ont marqué des points auprès de Maeva et Stéphanie. Les filles sont ravies de voir que les deux garçons n’ont pas succombé à la tentation et sont même revenus naturellement vers elles. Mais les filles n’ont pas dit leur dernier mot. Elles passent en mode ESPIONNAGE pour entendre Julien et Florent débriefer de la soirée. Attention à ne pas se faire prendre, elles pourraient finir dans la piscine ! Extrait de l’épisode 19 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 4 janvier 2018 à 19h sur NT1.