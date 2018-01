Julien et Florent : mais où sont passées les filles ?

Pendant la soirée tentation, Julien et Florent ont un sentiment bizarre. Ils ne se sentent pas vraiment à leur place. Florent lance à Julien qu’il préfèrerait être à la villa avec Stéphanie. Julien est du même avis et voudrait être avec Maéva ! Les deux garçons décident donc de quitter la soirée plus tôt que prévu et de rentrer à la villa. Surprise quand ils arrivent : les filles ne sont plus là ! Nadège leur annonce qu’elles sont sorties en boite… C’est la déception pour les deux garçons. Extrait de l’épisode 18 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 3 janvier 2018 à 19h sur NT1.