Julien l’indien ou la diseuse de bonne aventure

Julien sait s’y prendre pour faire oublier ses faux pas. Alors qu’il reste à la villa avec Maéva, Vivian et Yamina, il décide de faire rire tout le monde ! Il se déguise en indien / diseuse de bonne aventure. Le jeune homme essaye de prédire l’avenir de Maeva en lui disant qu’elle va rencontrer « un grand blond ». Maeva et les autres sont morts de rire. Le charme et l’humour de Julien semblent fonctionner sur Maeva… Extrait de l’épisode 18 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 3 janvier 2018 à 19h sur NT1.