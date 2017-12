Julien le « macho » habille Maeva pour son date

Maeva s’apprête à aller se préparer pour son date avec Yamina. Julien, jamais très loin, lui propose de l’aider à s’habiller pour qu’elle ne soit pas trop « en bombe » mais plutôt simple. La jeune femme voit clair dans son jeu mais s’y prête quand même. Pour lui elle accepte d’essayer la tenue qu’il lui a concoctée, un vrai bijou : veste de costard trop grande, jogging et grosses baskets rouges, de quoi passer inaperçue, why not… Maeva va défiler devant les garçons restés à la piscine et Julien peut compter sur la solidarité de ses copains, surtout Rémi : « Ah moi j’adore ! » Mais Maeva n’est pas du même avis et ni une ni deux elle file se changer et pour le coup se met vraiment « En Bombe ». Extrait de l’épisode 3 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.