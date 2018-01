« JULIEN PRÉSIDENT » : Il révèle le vrai problème de Vivian 😱

Vivian vient de proposer à Alma de venir à la villa, dans le but de lui faire rencontrer Manue et Antonin. Alma lui répond que c’est avec plaisir qu’elle sera là cet après-midi et Vivian stresse… Antonin tente de le rassurer, le physique est le plus important pour lui et celui d’Alma rentre dans ses critères. Sauf que non, Vivian ne la trouve pas physiquement parfaite, «après je suis pas parfait non plus »… Julien soulève une dernière question ou plutôt une RÉVÉLATION ! Applaudis et acclamés par tous, Julien tape en plein dans le mille. Il fait même l’unanimité et met tout le monde d’accord : la vraie problématique de Vivian serait plutôt « Je n’arrive pas à oublier mon ex », qui n’est autre que Nathalie de la saison 2… Extrait de l’épisode 29 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 18 janvier 2018 à 19h sur NT1.