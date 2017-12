L'élégance au masculin ! Les garçons se préparent pour la lancement de la Villa 3

C'est bientôt le grand lancement de la Villa des Coeurs Brisés saison 3. Les garçons décident de faire du sport et entretenir leurs corps d'athlète avant la grande rencontre avec les filles et la love coach Lucie. Retour dans les chambres pour un dernier brin de toilette et le choix des tenues... rien n'est laissé au hasard ! Comme on dit, c'est la première impression qui compte ! Raphaël, Quentin, Julien, Florent, Vivian, Gabano et Rémi comptent bien marqué les esprits pour cette grand première. Rendez-vous dès jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour la lancement de la saison 3 et dès aujourd'hui sur MYTF1 pour regarder l'épisode de lancement en avant-première.