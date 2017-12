L'interview Noël des Coeurs Brisés de la Villa 3

Tous les cœurs brisés de la villa saison 3 vous souhaitent un merveilleux Noël. En exclusivité pour MYTF1, ils ont un cadeau pour vous ! Une interview spéciale Noël. Leur plus beau souvenir de Noël ? Le cadeau qu'ils souhaitent recevoir ? Ils vous disent TOUT. Fan de Noël ou plutôt anti-sapin? les cœurs brisés vous offrent un condensé de leurs plus beaux souvenirs et des pires... Joyeux Noël et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre les aventures de Beverly, Raphaël, Fanny, Florent, Stéphanie, Vivian, Nadège, Maéva, Yamina et tous les autres dans la saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés.