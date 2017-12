L’OPÉRATION DÉCOUPLE continue : Beverly et Vivian AU TAQUET

Les deux commères de la maison ne se quittent plus. Au bord de la piscine Vivian et Beverly observent le jeune couple Nadège et Gabano et les critiquent vont bon train « dans deux jours c’est fini ». Beverly va même jusqu’à assurer que Gabano « s’en fout d’elle », peut être pour rassurer Vivian, un peu jaloux de la situation. Le jeune homme est déçu aussi du comportement de Nadège, qui a dormi avec son nouveau chéri dès le premier soir : « fille facile on adore ! ». Mais l’objectif du duo de choc reste : l’opération découple, lancée la veille. Ils n’ont qu’un but en tête les séparer, puisqu’ils pensent que dans tous les cas ce n’est pas sérieux entre les deux. Seulement leur discrétion les perdra et Nadège et Gabano se rendent vite compte qu’ils sont au cœur de leurs messes basses… Extrait de l’épisode 4 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 14 décembre à 19h sur NT1.