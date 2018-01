EN LARMES 😭 Vivian et Beverly restent « COLLÈGUES de Villa »

Beverly est en larmes, pour essayer que sa relation fonctionne avec Vincent, elle doit mettre ses distances avec Vivian. Peu de temps après l’avoir annoncé à Vivian, la jeune fille est déjà en manque de lui, elle ne cesse de pleurer et Vincent, présent pour la réconforter, ne semble tout de même pas remplacer Vivian. De son côté, ce dernier ne supporte pas de la voir comme ça, il envoie donc Antonin et Julien aux nouvelles. Les cœurs brisés ne s’attendaient pas à une telle réaction des deux amis de l’aventure, leurs sentiments commencent à devenir suspects et certains pensent même qu’il y a plus que de l’amitié entre eux… Vivian décide d’aller la retrouver et de la voir pleurer il fond lui aussi en larmes ! Ils s’isolent tous les deux pour savoir quelle conduite ils doivent adoptés, puisque l’éloignement total n’a pas l’air de fonctionner… Extrait de l’épisode 36 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le Lundi 29 janvier à 19h sur NT1.