Beverly craque : "LIBÉRÉE DELIVRÉE"

En EXCLU pour MYTF1, découvrez cette séquence tordante en intégralité. Beverly, toujours en plein coaching, préfère s’isoler et attendre que le temps passe. Mains et pieds liés, Beverly est au bout de sa vie, elle qui adore gigoter dans tous les sens se sent complètement emprisonné. Les garçons n’ont qu’à la titiller un peu, voire beaucoup, pour qu’elle CRAQUE ! Rémi la pousse à bout aussi faut dire « LEVE TOUT !! »mais après quelques secondes de réflexion, Beverly se sent « LIBEREE, DELIVREE » même si elle continue de mentir à Lucie… Oups c’était sans compter sur Gabano, portable à la main, qui ne rate pas une miette du spectacle pour une vidéo à destination de Lucie… Aie, ça sent le bracelet noir pour Beverly… Alors toujours « EN BOMBE » ? Pour le savoir rendez-vous du lundi ou vendredi à 19h sur NT1 dans La Villa des Cœurs Brisés 3.