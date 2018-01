LOL - Beverly fout en l’air son petit-déjeuner 😂

Vincent veut faire les choses bien avec Beverly et c’est de bon matin qu’il s’y attaque. Avec l’aide de « mère Manue » il prépare le petit-déjeuner qu’il compte apporter directement au lit de sa belle. Beverly « ADORE » l’attention « ça m’fait trop plaisir ! » Elle se doute que le jeune homme s’est fait aider mais tant pis elle apprécie quand même le geste et lui attribue « 2 points ! » Miss Beverly préfère prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Pour impressionner Vincent, elle décide de lui montrer ses talents de serveuse et à quel point elle sait bien tenir un plateau avec classe évidemment. Vincent la prévient « Attention ! » Mais Beverly n’en fait qu’à sa tête « Serveuse en BOMBE »… Ca loupe pas, ni une ni deux, elle trébuche arrivée à l’escalier et renverse par terre le plateau du petit-déj et avec tous les efforts de Vincent… Extrait de l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.