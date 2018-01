LOL - Beverly « la STAR » s’improvise chorégraphe 😂

Ce soir c’est soirée DISCO à la villa et forcément un BATTLE de danse opposant les filles aux garçons est improvisé. Les filles décident de préparer une chorégraphie « originale » pour concurrencer les garçons. Et c’est évident BEVERLY « au centre » qui coache les filles ou plutôt ses « choristes ». C’est SON moment et elle donne tout « les filles qui sont au milieu c’est toujours les STARS ». Les filles essaient de se concentrer le fou rire aux lèvres. « Toujours plus Beverly », Manue essaie de suivre mais Beverly est tellement à fond que ça en devient hilarant. Alors grâce à elle les filles vont-elles battre les garçons ? En pleine guerre de machos Vs féministes ce battle tombe à PIC ! Extrait de l’épisode 36 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le Lundi 29 janvier à 19h sur NT1.