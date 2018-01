LOL - Julien l’arroseur arrosé 😂

La soirée tentation entre filles approche et Julien vient, en bon MACHO qu’il est, vérifier la tenue de Maeva. Maligne, elle lui montre une combinaison sobre mais un peu sexy. Julien refuse « rouge ça sent le C** » (WTF), « ça fait trop sexuel », très classe le garçon ! Il continue à jouer au jaloux macho, « Je veux choisir sa robe », tout en ne se considérant pas vraiment comme tel. Il veut bien qu’elle soit belle mais sans en abuser. Jazz le remet à sa place et trouve ça cocasse que ce séducteur qui se prétend en plus en simple « AMITIÉ ++ » avec Maeva, se permette de réagir comme ça. Mais Maeva connait le spécimen et compte bien le prendre à son propre jeu. Dès que julien a le dos tourné, Maeva sort sa plus belle robe rouge, sexy COMME JAMAIS… Extrait de l’épisode 30 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 19 janvier 2018 à 19h sur NT1.