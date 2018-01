LOL, Vivian et Beverly « de l’amour à la haine »

Entre Vivian et Beverly un rien peut déclencher une guerre. Et pour le coup c’est une blague qui fait partir les deux amis en biberine ! « Qu’est ce qui vient en premier l’œuf ou la poule ? », et à ça Beverly connait la réponse, OU PAS ! Les deux continuent à se chercher, ce qui ne coupe pas l’appétit de Vivian qui finit les plats toute la tablée. L’occasion pour Beverly de le tacler face à Alma, sa prétendante. Choquée par l’attitude et les propos des deux, elle reste en retrait et décide même de s’éloigner. Surtout quand elle voit qu’ils rigolent plus qu’autre chose. Très vite retombés dans les bras l’un de l’autre, Beverly et Vivian sont TOUT SOURIRE, et définitivement personne ne les comprend… Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.