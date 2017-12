Lucie confronte Gabano "J’ai l’impression de me taper mon pote"

Lucie souhaite parler en privé avec Gabano. La love coach s’inquiète de la relation amitié-amour des deux cœurs brisés. Elle confronte alors Gabano et lui demande de s’expliquer sur ses intentions avec Nadège. Et Gabano ne passe pas par quatre chemins : « J’ai l’impression de me taper mon pote ». Nadège est avant tout son amie mais le jeune homme cherche la femme parfaite, très féminine, et il ne voit pas du tout d’avenir avec Nadège. Lucie le provoque alors et lui demande d’aller parler avec elle avant qu’elle ne s’attache trop. Elle risque de trop souffrir s’il attend plus longtemps. Extrait de l’épisode 15 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 29 décembre 2017 sur NT1.