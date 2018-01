Lucie met Florent « face à ses PROBLÈMES »

Lucie débarque à la villa dans le but d’organiser un « exercice de coaching collectif »… A croire qu’elle à choisir le bon jour pour le faire. Après toutes les histoires avec Tressia et Florent Stéphanie n’a « aucune envie d’être coachée avec eux ». Malheureusement il va falloir, et avant de commencer Florent tient à présenter ses excuses à Lucie devant tout le monde… « Tu sais que je te lâcherais pas » Lucie le pousse à tout avouer en public et ce n’est pas chose facile pour Florent… Pour Stéphanie c’est loin d’être un acte de courage « Il n’a plus le choix », et c’est vrai qu’après que Tressia ait déjà tout avoué ils ne restaient pas beaucoup d’autres échappatoires… Extrait de l’épisode 35 de la villa des cœurs brisés diffusé vendredi 18 janvier à 19h sur NT1.