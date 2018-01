Lucie réconforte Nadège « On récolte ce que l’on sème »

Lucie rejoint Nadège après qu’elle ait quitté précipitamment la cérémonie de remise des bracelets. Nadège craque, mais celle qui se montre toujours forte « récole ce qu’elle sème », pour Lucie. Face au couple Jesseka et Gabano en permanence ensemble dans la villa l’aventure de Nadège devient compliquée. Elle se remet également en question mais ne sait plus comment faire pour changer. Lucie lui demande évidemment si elle désire continuer le coaching et c’est positivement que la jolie blonde lui répond. C’est un oui seulement pour le coaching, Nadège ne veut plus rencontrer de prétendants pour le moment… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 28 - à 19h sur NT1.