Lucie, remontée contre Vivian, le sanctionne avec un BRACELET NOIR

Il est temps pour Lucie, la love coach, de faire un bilan de la semaine avec les cœurs brisés lors de la cérémonie des bracelets. Yamina et Nadège s’en sortent bien avec un bracelet jaune chacune pour leurs efforts lors des coachings individuels. Ce n’est pas la même histoire pour Vivian. Lucie est très remontée contre lui suite à ses propos maladroits et offensants envers sa prétendante Déborah. Depuis, Vivian n’a toujours pas fait d’effort pour améliorer sa manière de parler aux femmes. Sans surprise, le jeune homme gagne un bracelet noir et un avertissement très sérieux de la part de la coach. Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.