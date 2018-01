Maeva & Julien, discussion à cœur ouvert

Maeva est le cœur brisé de la semaine et elle a donc eu le droit de partir en date de rêve pendant 24h avec la personne de son choix. C’est sans surprise qu’elle a choisi Julien, les deux cœurs brisés étant très proche ces derniers temps. Maeva et Julien partagent donc un repas romantique en tête à tête. Maeva se confie à cœur ouvert sur sa problématique et ses attentes de l’aventure. C’est un Julien à l’écoute et sensible qui se révèle devant la jeune femme. Maeva est la première étonnée mais elle est à la fois contente de parler en adulte à Julien. Extrait de l’épisode 21 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 8 janvier 2018 sur NT1.