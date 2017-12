Maeva largue Kevin par SMS !

Maeva est en plein doute. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à son prétendant Kevin. Malgré le baiser échangé lors de la soirée tentation, Maeva se sent bloquée… Elle n’est pas prête à entamer une nouvelle relation concrète avec un homme. Elle n’en éprouve plus l’envie. Trop lâche pour lui dire en face, Maeva demande à ses copines Stéphanie et Yamina de l’aider à rédiger un texto pour tout arrêter avec Kevin. Un message de rupture dur à écrire… Heureusement qu’elle peut compter sur ses amies. Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.