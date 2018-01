« MEA-CULPA » - Nadège « se détend la nouille » avec Jesseka

Nadège arrive enfin à digérer le fait que Gabano soit en couple avec Jesseka. Elle arrive même à les supporter sous ses yeux et les trouve carrément MIGNONS ensemble ! On aura tout vu ! Rappelons que ça fait quand même quelques temps que la prétendante de Gabano a intégré la villa et entre les deux c’est une affaire qui roule. Nadège, toujours sous tensions les soirées précédentes, met enfin sa rancœur de côté « j’ai pas envie d’lui faire la guerre toute ma vie ». Assise à côté de Jesseka elle lui confie son « coaching bébé » lui a fait beaucoup de bien. Elle lui souhaite même plein de bonheur avec Gabano et entre les deux c’est TOUT SOURIRE ! Maeva et Tressia remarquent ce rapprochement plutôt étrange « il y a une atmosphère de paix ce soir » ! Espérons que ça ne change pas à la villa… Extrait de l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 24 janvier 2018 à 19h sur NT1.