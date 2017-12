Michael, le prétendant de Beverly « pas validé » !

Michael, le prétendant de Beverly a rejoint les cœurs brisés en pleine soirée. Seulement voilà, Raphaël ne le sent pas et vient de le faire savoir son amie, Beverly. En plein doute, elle discute maintenant avec Michael pour creuser sur sa sincérité. Peu de temps avant il a avoué être comédien, de quoi se tirer une balle dans le pied… Elle lui expose ses craintes et les doutes des autres cœurs brisés, dont Raphaël, qui espionne leur conversation en toute discrétion. Michael le prend mal et ne sait pas comment lui prouver sa sincérité. Beverly est distante, froide et reste sur la réserve. Vivian les retrouve et tente de plaider la cause du prétendant, mais Michael ne voit qu’une seule échappatoire à la situation : la fuite… Il préfère quitter la soirée sans dire au revoir à personne… Ce n’est pas comme ça qu’il risque de rattraper le coup ni de faire bonne impression au groupe… Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.